Умер сценарист Герман Климов

В возрасте 81 года умер советский и российский писатель, спортсмен и сценарист Герман Климов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Союз кинематографистов России.
Причина смерти не уточняется. «Климова коллеги запомнят навсегда как замечательного профессионала, внесшего вклад в развитие отечественного кино», — сказано в заявлении организации.
Представители Союза кинематографистов России, Гильдии кинодраматургов СК РФ выразили соболезнования семье и близким сценариста.
Климов родился 9 мая 1941 года в Сталинграде. Он был мастером спорта СССР международного класса по легкой атлетике, а с 1959-го по 1970-й входил в сборную Союза по легкой атлетике.
После завершения спортивной карьеры он посвятил свою жизнь кино. Климов писал сценарии к фильмам «Спорт, спорт, спорт», Мужские игры на свежем воздухе», «Тактика бега на длинную дистанцию», «Прощание» и «Ни шагу назад». Он также помогал Алесю Адамовичу и Элему Климову (своему брату) в написании сценария картины «Иди и смотри».