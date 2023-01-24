Умер сценарист Герман Климов

После завершения спортивной карьеры он посвятил свою жизнь кино. Климов писал сценарии к фильмам «Спорт, спорт, спорт», Мужские игры на свежем воздухе», «Тактика бега на длинную дистанцию», «Прощание» и «Ни шагу назад». Он также помогал Алесю Адамовичу и Элему Климову (своему брату) в написании сценария картины «Иди и смотри».