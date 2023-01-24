В медцентре Елены Малышевой проходит проверка из‑за травмирования пациентки

Ведущая программы «Жить здорово» на Первом канале Елена Малышева открыла свою клинику в 2017 году. Она расположилась недалеко от станции метро «Бауманская» в Москве. В «Яндекс Картах» у медцентра 4,4 из пяти звезд, в Google Maps — 3,5 из пяти.