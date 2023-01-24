В медцентре Елены Малышевой проходит проверка из‑за травмирования пациентки

Следственный комитет организовал проверку Медицинского центра Елены Малышевой на предмет вреда здоровью одной из пациенток. Об этом пишет агентство «Москва» со ссылкой на осведомленный источник.
Пациентка сама направила жалобу. Он рассказала, что анестезиолог медцентра травмировал ее в ходе процедуры с применением спинальной иглы Квинке.
«По предварительным данным, пациентка могла пострадать из‑за использования нестерильной иглы», — отмечает собеседник агентства.
О каком именно травмировании идет речь, не уточняется. Проверка проводится по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (статья 238 УК).
Ведущая программы «Жить здорово» на Первом канале Елена Малышева открыла свою клинику в 2017 году. Она расположилась недалеко от станции метро «Бауманская» в Москве. В «Яндекс Картах» у медцентра 4,4 из пяти звезд, в Google Maps — 3,5 из пяти.