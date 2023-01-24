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Фестиваль «Брат-2: Живой Soundtrack» пройдет в Москве в обновленном составе

Семён Гудошников
Сегодня в 14:44

Организаторы изменили список участников фестиваля «Брат-2: Живой Soundtrack». Об этом они рассказали «Афише Daily».

4 марта на сцену Music Media Dome поднимутся Вячеслав Бутусов, Глеб Самойлов (экс-«Агата Кристи»), Сергей Бобунец («Смысловые галлюцинации»), Настя Полева, группа «Маша и медведи». Вести мероприятие будут Ирина Салтыкова, сыгравшая в «Брате-2» саму себя, и Олег Гаркуша из группы «Аукцыон».

В зале воссоздадут атмосферу из культовой ленты Балабанова, а музыканты исполнят композиции из нее.

Дату мероприятия переносили несколько раз. Все купленные билеты на прошлые даты действительны, а если вы еще их не купили, это можно сделать на «Афише».

Изначально в фестивале должны были участвовать «Би-2» и «Сплин». Организаторы сообщили, что список участников изменился по независящим от них причинам.

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Вячеслав БутусовГлеб СамойловСергей БобунецИрина СалтыковаОлег Гаркуша
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