Фестиваль «Брат-2: Живой Soundtrack» пройдет в Москве в обновленном составе

Организаторы изменили список участников фестиваля «Брат-2: Живой Soundtrack». Об этом они рассказали «Афише Daily».
4 марта на сцену Music Media Dome поднимутся Вячеслав Бутусов, Глеб Самойлов (экс-«Агата Кристи»), Сергей Бобунец («Смысловые галлюцинации»), Настя Полева, группа «Маша и медведи». Вести мероприятие будут Ирина Салтыкова, сыгравшая в «Брате-2» саму себя, и Олег Гаркуша из группы «Аукцыон».
В зале воссоздадут атмосферу из культовой ленты Балабанова, а музыканты исполнят композиции из нее.
Дату мероприятия переносили несколько раз. Все купленные билеты на прошлые даты действительны, а если вы еще их не купили, это можно сделать на «Афише».
Изначально в фестивале должны были участвовать «Би-2» и «Сплин». Организаторы сообщили, что список участников изменился по независящим от них причинам.