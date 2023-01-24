РФС предложил разрешить рекламу пива на некоторых соревнованиях

«Реклама пива может быть в местах проведения соревнований, на сайтах лиг и клубов из вышеназванного перечня. На наш взгляд, на таких условиях негативный эффект будет снижен, а польза будет велика, пивной рынок должен приносить пользу спорту», — сказал заместитель гендиректора РФС.