РФС предложил разрешить рекламу пива на некоторых соревнованиях

Заместитель генерального директора Российского футбольного союза (РФС) Денис Рогачев предложил Госдуме разрешить рекламу пива на некоторых спортивных соревнованиях, перечень которых подготовят правительство и Минспорт. Его слова передает корреспондент «Интерфакса».
«Мы хотели бы обратить внимание на то, что рекламирование букмекеров и пива имеет некий негативный оттенок. Задача российского законодателя сделать так, чтобы эта реклама приносила социальную пользу», — заявил Рогачев в Госдуме.
По его словам, необходимо создание «контролированных льгот для пивной продукции». Это позволит увеличить доходы лиг, федераций и клубов, а также сократить финансирование из госбюджета, считает Денис Рогачев.
«Реклама пива может быть в местах проведения соревнований, на сайтах лиг и клубов из вышеназванного перечня. На наш взгляд, на таких условиях негативный эффект будет снижен, а польза будет велика, пивной рынок должен приносить пользу спорту», — сказал заместитель гендиректора РФС.
Инициативу поддержали представители Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и баскетбольной Единой лиги ВТБ.