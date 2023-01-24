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РФС предложил разрешить рекламу пива на некоторых соревнованиях

Виктория Шанина
Сегодня в 13:54

Заместитель генерального директора Российского футбольного союза (РФС) Денис Рогачев предложил Госдуме разрешить рекламу пива на некоторых спортивных соревнованиях, перечень которых подготовят правительство и Минспорт. Его слова передает корреспондент «Интерфакса».

«Мы хотели бы обратить внимание на то, что рекламирование букмекеров и пива имеет некий негативный оттенок. Задача российского законодателя сделать так, чтобы эта реклама приносила социальную пользу», — заявил Рогачев в Госдуме.

По его словам, необходимо создание «контролированных льгот для пивной продукции». Это позволит увеличить доходы лиг, федераций и клубов, а также сократить финансирование из госбюджета, считает Денис Рогачев.

«Реклама пива может быть в местах проведения соревнований, на сайтах лиг и клубов из вышеназванного перечня. На наш взгляд, на таких условиях негативный эффект будет снижен, а польза будет велика, пивной рынок должен приносить пользу спорту», — сказал заместитель гендиректора РФС.

Инициативу поддержали представители Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и баскетбольной Единой лиги ВТБ.

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