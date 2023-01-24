«За последний год мы внесли некоторые изменения в наши любимые „говорящие конфеты“. Мы не были уверены, что кто‑нибудь вообще заметит. И мы определенно не думали, что это взорвет интернет. Но теперь мы понимаем — даже обувь конфетки может быть разъединяющей. Это последнее, что хотели M&M’s, поскольку мы все стремимся объединить людей», — пояснили в бренде.