Бренд M&M’s на неопределенное время откажется от «говорящих конфет» («spokescandies») в своей рекламе из‑за неоднозначной реакции на изменения в их внешнем виде и характерах. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
Из рекламы пропадут в том числе Красный и Желтый, прототипы которых появились еще 1950-е годы. Вместо «говорящих конфет» представлять бренд будет комик и актриса Мая Рудольф. Она снимется в новой рекламе, которая выйдет в феврале.
Тем не менее «говорящие конфеты» по-прежнему будут использоваться в аккаунтах бренда в соцсетях.
«За последний год мы внесли некоторые изменения в наши любимые „говорящие конфеты“. Мы не были уверены, что кто‑нибудь вообще заметит. И мы определенно не думали, что это взорвет интернет. Но теперь мы понимаем — даже обувь конфетки может быть разъединяющей. Это последнее, что хотели M&M’s, поскольку мы все стремимся объединить людей», — пояснили в бренде.
В январе 2022 года Mars сообщил об изменениях в облике и характерах «говорящих конфет», пытаясь осовременить их внешность и подчеркнуть «важность самовыражения». В частности, Красный должен был начать лучше относиться к другим, а Оранжевый — принять себя.
В то же время компания отказалась от таких гендерных обращений, как «мисс и господин». Два женских персонажа — Зеленая и Коричневая — примерили гендерно-нейтральную обувь. Зеленой укоротили ноги и вместо сапог на длинном каблуке надели кроссовки, а Коричневой — туфли с более низким каблуком.
Изменилась и озвучка персонажей — их голоса стали более инклюзивные и приветливые. А цвет рук и ног сменили с телесного на более близкий к белому. В сентябре прошлого года компания ввела нового персонажа — Фиолетовую, которая должна была олицетворять бодипозитив и самопринятие.
Эти изменения должны были способствовать тому, чтобы «создать мир, в котором каждый чувствует свою принадлежность» и сделать общество более инклюзивным. Но вместо этого они вызвали острые споры в интернете.
Консерваторы стали возмущаться, почему компания вообще вмешивается в политику идентичности. «M&M’s не успокоится, пока каждый их мультяшный персонаж не станет крайне непривлекательным и полностью андрогинным. Пока вам не захочется выпить ни с одним из них», — сетовал консервативный обозреватель Такер Карлсон.
Ребрендинг компании раскритиковали и некоторые феминистки, которые заявили, что сама по себе привлекательность персонажей — не проблема.