ООН: на территории Украины за время СВО погибли не менее 7068 мирных жителей

Только в 2023 году, за 22 дня, как отметили в ООН, погибли 132 человека, получили ранения — еще 372. Жертв фиксировали в 85 населенных пунктах, находящихся под контролем ВСУ, а также в пяти населенных пунктах на территории ЛНР и ДНР.