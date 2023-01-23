ООН: на территории Украины за время СВО погибли не менее 7068 мирных жителей

На территории Украины за время российской специальной военной операции погибли не менее 7068 мирных жителей. Об этом сообщило Управление верховного комиссара ООН по правам человека.
По информации ведомства, с 24 февраля 2022 года по 22 января 2023 года в результате боевых действий скончались 2800 украинских мужчин, 1895 женщин и 438 детей. Тела еще 1935 людей не были идентифицированы как мужские либо женские.
Только в 2023 году, за 22 дня, как отметили в ООН, погибли 132 человека, получили ранения — еще 372. Жертв фиксировали в 85 населенных пунктах, находящихся под контролем ВСУ, а также в пяти населенных пунктах на территории ЛНР и ДНР.
Кроме того, за весь период СВО ранены оказались 11415 человек, в том числе — 838 несовершеннолетних. Около половины всех ранений (5782) пришлись на жителей территорий, ранее входивших в Донецкую и Луганскую области Украины.
На землях, контролируемых российскими военными, согласно данным ООН, зафиксированы 499 погибших и 1681 раненый. Большинство жертв пострадали от применения взрывоопасного оружия с широким радиусом действия, например, тяжелой артиллерии, реактивных систем залпового огня и ракет.
В ООН считают, что реальное число жертв может быть значительно выше, поскольку информация о погибших и раненых в ряде регионов пока не подтверждена. Это касается в том числе Мариуполя, Изюма, Лисичанска, Попасной и Северодонецка.