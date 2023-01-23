Кристоф Вальц снимется в экшн-комедии «Старик»

«Очень редко появляется сценарий, подобный этому. Когда это происходит, вы должны хватать его обеими руками и не отпускать, пока не найдете своего идеального актера. Я много лет хотел поработать с Кристофом Вальцем. Он один из самых разносторонних актеров, работающих сегодня. Не могу дождаться, когда увижу, как он создаст еще одного уникального и культового персонажа», — сказал Уэст.