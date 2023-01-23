Кристоф Вальц снимется в экшн-комедии «Старик»

Австрийский актер Кристоф Вальц, известный по фильмам «Бесславные ублюдки» и «007: Спектр», снимется в экшн-комедии «Старик» («Old Guy»). Об этом сообщил Deadline.
Картину поставит режиссер Саймон Уэст, снявший фильмы «Воздушная тюрьма» и «Когда звонит незнакомец». Сценарий будущей ленты написал Грег Джонсон, автор вестерна «Последний сын».
Вальцу досталась роль стареющего наемного убийцы Терри Эбэнкса, убежденного, что он — лучший в своем деле. Однажды ему поручают обучить молодого киллера и вместе с ним устранить членов конкурирующего преступного синдиката.
Производством фильма займется компания Highland Film Group. Продюсерами проекта выступят Джим Полхемус и Мартин Бреннан, а также Хэл Садофф и Норан Голайтли из Dark Castle Entertainment. Съемки стартуют в Белфасте в начале 2023 года.
«Очень редко появляется сценарий, подобный этому. Когда это происходит, вы должны хватать его обеими руками и не отпускать, пока не найдете своего идеального актера. Я много лет хотел поработать с Кристофом Вальцем. Он один из самых разносторонних актеров, работающих сегодня. Не могу дождаться, когда увижу, как он создаст еще одного уникального и культового персонажа», — сказал Уэст.