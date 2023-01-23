«Ленком» покажет спектакль «Бег» по пьесе Михаила Булгакова

Театр «Ленком Марка Захарова» 5 февраля представит новый спектакль «Бег» по пьесе Михаила Булгакова. Об этом «Афише Daily» рассказали представители театра.
Режиссером постановки выступил народный артист России Александр Лазарев. Он с помощью современных театральных средств рассказал историю людей, бежавших от трагических событий за границу, «в пустоту одиночества».
Постановка, согласно описанию, откроет новые смыслы и вневременные проблемы российской истории, затронет тему связи судьбы отдельного человека и судьбы его народа и страны.
Спектакль предназначен для аудитории старше 16 лет. Увидеть его можно будет на сцене театра 5, 6, 11, 21, 22 февраля, а также 10, 11, 22 и 28 марта. Билеты продаются на «Афише».
Музыку к спектаклю создал Николай Парфенюк. Хореографом постановки выступил Михаил Колегов. Сценографией и костюмами «Бега» занималась Ольга Никитина. В актерском составе — Ясмин Мамаева, Виталий Боровик, Игорь Миркурбанов, Максим Аверин и другие артисты.