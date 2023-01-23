Курорт «Новая Анапа» и поездки для школьников: планы развития туризма в 2023 году

Зампред правительства Дмитрий Чернышенко в ходе заседания кабмина рассказал о внутреннем туризме в период зимних праздников и планах по развитию туристической отрасли в России в 2023 году. Пересказываем основные тезисы вице-премьера.
Итоги новогодних каникул
Чернышенко ссылаясь на данные Минэкономразвития отметил, что внутренний поток во время зимних каникул составил более 12 млн человек, что на 10-15% больше аналогичного периода прошлого года. Выше оказались и показатели загрузки отелей — они выросли до 70-95%.
Лидерами по объему турпотока по-прежнему стали Москва, Петербург и Казань. На горнолыжных курортах Северного Кавказа, Сочи, Сахалинской области, Шерегеша, а также курортах европейской части России и Урала в этом году в общей сложности отдохнули более 3 миллионов человек, что на 10% больше, чем в прошлом году.
Выросли железнодорожные перевозки. В новогодние праздники 3,4 млн человек путешествовали на поездах — это на 20% больше, чем в прошлом году. Турпоток на самолетах составил 2,2 млн человек (на 11% больше).
«Наши граждане стали выбирать для зимних каникул свои и соседние регионы, мы видим эту тенденцию», — сказал Дмитрий Чернышенко.
Он добавил, что «для ребят из семей военнослужащих — участников СВО и новых территорий» были организованы поездки в Москву и другие российские города.
Планы по развитию туризма на 2023 год
Правительство планирует расширить программу софинансирования строительства модульных отелей. На данный момент более 1000 номеров в разных субъектах уже сданы в эксплуатацию и принимают гостей.
Минэкономразвития продолжит реализацию мероприятий нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Проект предполагает увеличение числа путешествий по стране к 2030 году до 140 млн в год (в 2019 году было 65 млн), создать 4,7 млн новых рабочих мест и добиться экономического роста за счет развития туристической области.
«Подчеркну, что это будет касаться также и новых территорий. Мы ускоренно их интегрируем, как и поручал президент», — утверждает депутат.
По поручению президента будет ускорено создание туристической инфраструктуры. Продолжится реализация проектов на Алтае, Дальнем Востоке и в других регионах при поддержке корпорации «Туризм.РФ».
Всесезонный курорт «Новая Анапа»
В 2023 году начнется реализация проекта «Новая Анапа». Дмитрий Чернышенко заявляет, что это «туристический проект масштаба, которого не было еще в истории России». По его словам, планируется организовать «всероссийский семейный круглогодичный курорт».
Ранее Чернышенко рассказывал, что «Новую Анапу» построят в Краснодарском крае. Там будет создано около 15 тыс. гостиничных номеров, курорт сможет принимать более 3 млн туристов.
По данным «Комсомольской правды», курорт даст региону 25 тыс. новых рабочих мест. Должны открыться десятки гостиниц, зон для отдыха, прогулок и занятия спортом.
Начнут строительство «Новой Анапы» в 35 километрах от самой «Анапы» — в районе станицы Благовещенской, пишет «КП». Под застройку выделен участок площадью 800 гектаров, вложено в проект будет более 250 млрд рублей.
Госфинансирование, субсидии и гранты
С 2 млрд до 3 млрд рублей увеличится финансирование президентских проектов. Речь, в частности, о программе «Больше, чем путешествие», по которой поощрительные поездки получают активные участники, финалисты и победители проектов и конкурсов платформы «Россия — страна возможностей» и общества «Знание».
Удвоен размер субсидии и количество участников проекта по развитию школьного туризма, который был запущен в 2022 году в 18 регионах. В рамках программы подростки отправлялись в культурно-познавательные поездки, где посещали «исторические места, места нашей боевой славы».
На программу «Туристический код городов» в этом году будет направлено более 6 млрд рублей. Судя по всему, речь идет о развитии туризма в российский регионах — Чернышенко подробностей не рассказал, а в сети информации по проекту «Афиша Daily» не обнаружила.
Еще 1,5 млрд рублей правительство выделит на гранты для бизнеса и стартапов в сфере туризма. Подготовлен «специальный финансовый продукт», который позволяет представителям турбизнеса взять кредит на срок до пяти лет, с максимальной суммой займа до 50 млн и ставкой 5%.
Зарубежный туризм
Что касается поездок в другие страны, правительство намерено выстраивать контакты с дружественными странами, чтобы повышать взаимный турпоток. Вице-премьер сказал, что в этой сфере тоже планируются новые программы, какие именно — не уточняется.
«Отмечу, что комплексные решения Правительства по поддержке туристической отрасли обеспечивают положительную динамику прироста номерного фонда. Это несмотря на все вызовы. Так что экономика туризма растет и даже опережает в целом экономику в стране», — заключил Дмитрий Чернышенко.