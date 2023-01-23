Курорт «Новая Анапа» и поездки для школьников: планы развития туризма в 2023 году

Лидерами по объему турпотока по-прежнему стали Москва, Петербург и Казань. На горнолыжных курортах Северного Кавказа, Сочи, Сахалинской области, Шерегеша, а также курортах европейской части России и Урала в этом году в общей сложности отдохнули более 3 миллионов человек, что на 10% больше, чем в прошлом году.