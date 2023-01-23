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В Москве пройдут Дни Александринского театра

Дарья Мельникова
Сегодня в 16:18

С 1 по 8 апреля в Москве пройдут Дни Александринского театра. Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы мероприятия.

Спектакли Основной и Новой сцен Национального драматического театра России (Александринского театра) зрители увидят на основной сцене МХТ имени Чехова. Среди них — «Отелло» Николая Рощина (2 апреля), «Процесс» Аттилы Видянского (5 апреля) и «Тварь» Никиты Кобелева (7, 8 апреля).

В программу Дней войдут образовательные программы, творческие встречи, мастер-классы, мероприятия, направленные как на популяризацию театрального искусства, так и на повышение творческой квалификации профессионалов.

В июне 2023 года Дни Александринского театра в Москве продолжатся показом спектакля Валерия Фокина «Один восемь восемь один» на сцене Большого театра России.

Узнать подробнее и приобрести билеты на постановки в МХТ имени Чехова можно на «Афише».

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