С 1 по 8 апреля в Москве пройдут Дни Александринского театра. Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы мероприятия.
Спектакли Основной и Новой сцен Национального драматического театра России (Александринского театра) зрители увидят на основной сцене МХТ имени Чехова. Среди них — «Отелло» Николая Рощина (2 апреля), «Процесс» Аттилы Видянского (5 апреля) и «Тварь» Никиты Кобелева (7, 8 апреля).
В программу Дней войдут образовательные программы, творческие встречи, мастер-классы, мероприятия, направленные как на популяризацию театрального искусства, так и на повышение творческой квалификации профессионалов.
В июне 2023 года Дни Александринского театра в Москве продолжатся показом спектакля Валерия Фокина «Один восемь восемь один» на сцене Большого театра России.