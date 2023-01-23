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Стивен Спилберг спродюсирует документалку об авторе музыки к «Звездным войнам» и «Индиане Джонсу»

Денис Ламехов
Сегодня в 14:44

Американский режиссер Стивен Спилберг спродюсирует документальную ленту о своем давнем творческом партнере, одном из самых знаменитых кинокомпозиторов мира Джоне Уилльямсе, пишет The Hollywood Reporter.

Режиссером выступит документалист Лоран Бузеро, активно работавший со Спилбергом ранее. Среди работ Бузеро — картины о создании первых трех частей «Индианы Джонса», а также «Парка Юрского периода», «Искусственного разума» и «Терминала».

Музыкальное сопровождение ко всем перечисленным фильмам Спилберга (а также к «Челюстям», «Списку Шиндлера», «Инопланетянину», «Фабельманам» и многим другим) — дело рук Уилльямса. В целом их совместный творческий путь длится почти полвека.

Если брать отдельные от этого тандема работы, то Уилльямс написал музыку к десяткам кинокартин. Среди них — «Звездные войны» (в том числе знаменитая тема «Имперский марш»), «Один дома», «Скрипач на крыше» и «Гарри Поттер».

Роль Спилберга в новом документальном проекте — исполнительный продюсер. Также за продакшен отвечают Брайан Грейзер, Рон Ховард, Дэррил Фрэнк, Джастин Фалви, Джастин Уилкс, Сара Бернстайн и Мередит Колферс. Другие подробности о ленте, включая ее название и дату выхода, не разглашаются.

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