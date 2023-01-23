Стивен Спилберг спродюсирует документалку об авторе музыки к «Звездным войнам» и «Индиане Джонсу»

Если брать отдельные от этого тандема работы, то Уилльямс написал музыку к десяткам кинокартин. Среди них — «Звездные войны» (в том числе знаменитая тема «Имперский марш»), «Один дома», «Скрипач на крыше» и «Гарри Поттер».