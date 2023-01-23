Реклама
Новости

В 2022 году во Владивосток ввезли почти 200 тыс. автомобилей из Японии и Кореи

Дарья Мельникова
Сегодня в 14:18

В 2022 году таможенники из Владивостока оформили более 197 тыс. автомобилей с пробегом. Об этом сообщает пресс-служба таможни.

Автомобили с пробегом ввозили из Японии (Toyota, Mazda, Nissan, Honda, Subaru и Suzuki) и Южной Кореи (Hyundai и Kia). В таможне заявляют, что по сравнению с предыдущим годом количество автотранспортных средств увеличилось на 72%.

Резкий скачок спроса случился в июне 2022 года. Тогда таможенники оформили 15 тыс. машин, и с каждым месяцем их количество увеличивалось, достигнув пикового значения в ноябре — 28 тыс.

По словам первого заместителя начальника Владивостокской таможни Константина Пономарева, в декабре объем ввозимых автомобилей упал до 26 тыс. единиц. Таможня до сих пор продолжает держать ситуацию на контроле.

После 24 февраля многие автобренды приостановили свою работу в России. Среди них — Audi, BMW, Ferrari, Ford, Honda, Hyundai, Infiniti, Kia, Mazda, Nissan, Suzuki и другие.

расскажите друзьям
теги
FerrariFord
люди
Константин Пономарев
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»