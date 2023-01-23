В 2022 году во Владивосток ввезли почти 200 тыс. автомобилей из Японии и Кореи

В 2022 году таможенники из Владивостока оформили более 197 тыс. автомобилей с пробегом. Об этом сообщает пресс-служба таможни.
Автомобили с пробегом ввозили из Японии (Toyota, Mazda, Nissan, Honda, Subaru и Suzuki) и Южной Кореи (Hyundai и Kia). В таможне заявляют, что по сравнению с предыдущим годом количество автотранспортных средств увеличилось на 72%.
Резкий скачок спроса случился в июне 2022 года. Тогда таможенники оформили 15 тыс. машин, и с каждым месяцем их количество увеличивалось, достигнув пикового значения в ноябре — 28 тыс.
По словам первого заместителя начальника Владивостокской таможни Константина Пономарева, в декабре объем ввозимых автомобилей упал до 26 тыс. единиц. Таможня до сих пор продолжает держать ситуацию на контроле.