Владимир Мау ушел с должности ректора РАНХиГС

Владимира Мау освободили от должности ректора РАНХиГС, сообщила пресс-служба правительства России. Там заявили, что Мау сам решил покинуть должность ректора вуза в связи с состоянием здоровья.
В ноябре пресс-служба РАНХиГС говорила, что Мау находится в ежегодном плановом отпуске. Источники РИА «Новости» и ТАСС передавали, что он уехал в Израиль.
Исполнять обязанности ректора будет директор АНО «Россия страна возможностей», проректор Алексей Комиссаров. Он работает в вузе с 2017 года, занимает пост директора института Высшей школы государственного управления РАНХиГС.
В прошлом Комиссаров возглавлял московский Департамент науки, промышленной политики и предпринимательства, был министром правительства Москвы, советником мэра Собянина.
В декабре 2013 года Комиссаров отказался от степени кандидата экономических наук, после того как «Диссернет» обнаружил в его диссертации большое число некорректных заимствований из одного источника.