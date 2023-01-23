Минфин предложил ввести уголовное наказание за продажу контрафактных сигарет

За отсутствие лицензии на выпуск и продажу табачной продукции в крупном размере будет грозить штраф до 1 млн рублей, принудительные работы до трех лет или лишение свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься деятельностью до трех лет.