Минфин предложил ввести уголовное наказание за продажу контрафактных сигарет

Минфин предложил ввести уголовное наказание за выпуск и продажу табачных изделий без лицензии. Об этом сообщает РБК.
Законопроект предполагает внесение изменений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, а также в КоАП РФ. В качестве модели регулирования министерство планирует использовать налаженную систему госрегулирования и контроля рынка алкоголя.
За отсутствие лицензии на выпуск и продажу табачной продукции в крупном размере будет грозить штраф до 1 млн рублей, принудительные работы до трех лет или лишение свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься деятельностью до трех лет.
В УПК добавится положение о правилах изъятия из оборота нелегальной табачной продукции и оборудования для его производства, которые подлежат утилизации. Административная ответственность будет аналогична той, что применяется к производителям контрактного алкоголя: штраф до 15 тыс. рублей для должностных лиц и до 300 тыс. — для юридических.
Проект Минфина был согласован с Минсельхозом, МВД, Минэкономразвития, Росалкогольрегулированием, Минпромторгом. На его реализацию дополнительные бюджетные средства не потребуются, пишет РБК.
«Мы поддерживаем пакет законопроектов, разработанный Минфином. Ужесточение ответственности — один из важных инструментов для борьбы с нелегальной торговлей, который в комплексе с цифровой маркировкой, единой минимальной ценой и другими законодательными мерами, принятыми в последние годы, будет способствовать обелению табачного рынка и рынка никотинсодержащей продукции», — заявил один из представителей табачной индустрии.
По данным исследования Национального научного центра компетенций в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции, за последние несколько лет доля нелегального рынка сигарет выросла с 1% в 2015–2016 годах до 12,9% в третьем квартале 2022 года.