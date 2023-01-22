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Индия заблокировала документальный фильм Би-би-си о премьер-министре Нарендре Моди

Рустам Абдуллин
Сегодня в 19:55

Власти Индии потребовали от YouTube заблокировать в стране все отрывки из документального фильма Би-би-си, в котором ставятся под сомнение действия премьер-министра Нарендры Моди в ходе массовых межрелигиозных столкновений в 2002 году. Об этом сообщил старший советник Министерства информации и трансляций Индии Канчан Гупта.

Аналогичное требования поступило в администрацию Twitter, которое, как и в случае с видеоплатформой, было исполнено. Соцсети пришлось ограничить доступ к более чем 50 твитам со ссылками на фильм, уточнил Гупта.

При этом он признал, что сама Би-би-си не пыталась показывать фильм или размещать его в интернете в Индии.

Речь идет о документалке «Индия: вопрос Моди», пишет Reuters. Моди был главным министром западного штата Гуджарат, когда там начались межобщинные беспорядки, в результате которых, по подсчетам правительства, погибли более 1000 человек, большинство из которых были мусульманами. Все началось после пожара в поезде с индуистскими паломниками, в результате чего погибли 59 человек.

По оценкам правозащитников, во время беспорядков погибло как минимум вдвое больше. Моди отверг обвинения в том, что ему не удалось остановить насилие. Специальная следственная группа, назначенная Верховным судом для расследования роли политика в тех событиях, заявила в 541-страничном отчете за 2012 год, что не смогла найти доказательств для судебного преследования тогдашнего главного министра.

На прошлой неделе представитель Министерства иностранных дел Индии назвал документальный фильм Би-би-си «пропагандистским материалом» с элементами «дискредитации».

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