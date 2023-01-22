Индия заблокировала документальный фильм Би-би-си о премьер-министре Нарендре Моди

Речь идет о документалке «Индия: вопрос Моди», пишет Reuters. Моди был главным министром западного штата Гуджарат, когда там начались межобщинные беспорядки, в результате которых, по подсчетам правительства, погибли более 1000 человек, большинство из которых были мусульманами. Все началось после пожара в поезде с индуистскими паломниками, в результате чего погибли 59 человек.