У экранизации рассказа Кинга «Бугимен» появилась дата кинотеатральной премьеры

«Бугимен» основан на одноименном рассказе Кинга, вошедшем в сборник «Ночная смена» 1978 года. Сюжет фильма будет сосредоточен на 16-летней девушке и ее младшей сестре, которые переживают смерть матери. Девочки становятся целью сверхъестественного существа, которое появляется после того, как их отец, психолог, принимает у себя в доме отчаявшегося пациента.