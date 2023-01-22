У экранизации рассказа Кинга «Бугимен» появилась дата кинотеатральной премьеры

Экранизация рассказа Стивена Кинга «Бугимен» выйдет в кинотеатрах 2 июня. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.
Изначально картина создавалась студией Disney 20th Century Studios для стримингового сервиса Hulu. Однако после «на удивление мощного тестового показа» в декабре руководители студии решили пересмотреть стратегию выпуска.
Ленту также показали самому Кингу и сделали ему несколько новых предложений, на которые он согласился. О каких именно предложениях речь, издание не уточняет.
«Бугимен» основан на одноименном рассказе Кинга, вошедшем в сборник «Ночная смена» 1978 года. Сюжет фильма будет сосредоточен на 16-летней девушке и ее младшей сестре, которые переживают смерть матери. Девочки становятся целью сверхъестественного существа, которое появляется после того, как их отец, психолог, принимает у себя в доме отчаявшегося пациента.
Режиссером выступил Роб Сэвидж («Регистратор», «Астрал. Онлайн», «Рассвет глухих»). В ролях Крис Мессина, Софи Тэтчер, Вивьен Лира Блэр, Давид Дастмалчян, Марин Айрленд и Мэдисон Ху.