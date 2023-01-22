На антиправительственный митинг в Тель-Авиве вышли более 100 тыс. человек

Третью неделю жители Израиля выходят на протесты против судебной реформы и правительства Биньямина Нетаньяху. Субботняя акция в Тель-Авиве, по оценкам полиции, собрала более 100 тыс. человек, сообщает радио Kann.
Акция началась на улице Каплана, а затем переросла в массовое шествие, завершившееся у правительственного комплекса, уточняет Jerusalem Post. На митинге присутствовали лидер парламентской оппозиции и партии «Еш Атид» Яир Лапид, глава блока «Махане Мамлахти» Бени Ганц, экс-заместитель юридического советника правительства Дина Зильбер и бывший министр юстиции Гидеон Саар.
Демонстрации прошли и в других городах — в Хайфе на площади Хорев собрались около 5000 протестующих, на улицы в Иерусалиме и Герцлии вышли сотни человек. Протестовали израильтяне и за границей — в Барселоне, Бостоне и Торонто.
Акции начались три недели назад, после того как новый глава Минюста Ярив Левин предложил юридическую реформу. Она предполагает, что полномочия Высшего суда справедливости будут ограничены решениями правительства, а кабмин получит контроль за отбором судей.
По мнению оппозиции, реформа угрожает демократическим основам Израиля. «Люди, любящие страну, пришли защищать ее демократию, ее суды, идею общей жизни и общего блага», — заявлял Яир Лапид.