На антиправительственный митинг в Тель-Авиве вышли более 100 тыс. человек

Демонстрации прошли и в других городах — в Хайфе на площади Хорев собрались около 5000 протестующих, на улицы в Иерусалиме и Герцлии вышли сотни человек. Протестовали израильтяне и за границей — в Барселоне, Бостоне и Торонто.