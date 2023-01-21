В Netflix впервые за 25 лет сменился CEO

«Это было крещение огнем, учитывая COVID и недавние проблемы в нашем бизнесе. Но они оба справились невероятно хорошо, гарантируя, что Netflix продолжает совершенствоваться, развивая четкий путь к ускорению роста наших доходов. Поэтому мы с советом считаем, что пришло время завершить мою преемственность», — сказал Хастингс.