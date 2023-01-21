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В Netflix впервые за 25 лет сменился CEO

Дарья Мельникова
Сегодня в 17:02

Сооснователь Netflix Рид Хастингс покинет должность генерального директора компании, которую занимал в течение 25 лет. Об этом сообщается в блоге стрим-сервиса.

В 2020 году он разделил пост гендиректора вместе с Тедом Сарандосом, подготавливая его в качестве преемника. И теперь Сарандос будет управлять компанией вместе с бывшим главным операционным директором Грегом Питерсом.

«Это было крещение огнем, учитывая COVID и недавние проблемы в нашем бизнесе. Но они оба справились невероятно хорошо, гарантируя, что Netflix продолжает совершенствоваться, развивая четкий путь к ускорению роста наших доходов. Поэтому мы с советом считаем, что пришло время завершить мою преемственность», — сказал Хастингс.

По словам бизнесмена, в будущем он займет пост исполнительного председателя совета директоров, роль, которую часто на себя берут основатели компаний после того, как передают свой пост другим.

Хастингс подчеркнул, что будет помогать Сарандосу и Питерсону, а в остальное время сосредоточится на акциях Netflix и на благотворительности.

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Рид ХастингсГрег Питерс
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