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Заседание городского совета в Акапулько прервал енот, свалившийся с потолка. Это попало на видео

Рустам Абдуллин
Сегодня в 15:55

На заседание местного городского совета в Акапулько (Мексика) без предупреждения явился енот. Он свалился с потолка и распугал присутствующих, это видно на опубликованном Daily Mail ролике.

Инцидент засняли камеры видеонаблюдения. Члены совета курортного города заседают в конференц-зале, когда сверху падает потолочная плитка, а за ней — енот. Животное и чиновники растерялись: первый запрыгнул на стол и стал бегать по залу, а вторые принялись кричать и смеяться друг над другом.

В ролике видно, что енотов было двое. Однако второй не стал прыгать к чиновникам и остался сидеть под потолком. Первый же после метаний по залу выбежал в боковую входную дверь.

Местная газета El Sur уточнила, что визит енота на встречу политиков произошел еще 22 декабря, когда городской совет рассматривал бюджет на январь и февраль. Животное, вероятно, бродило по окрестностям, прежде чем залезло в здание.

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