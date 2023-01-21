Netflix анонсировал шестой сезон «Кобры Кай». Он станет последним

Netflix анонсировал шестой и последний сезон сериала «Кобра Кай». Стрим-сервис сопроводил объявление коротким тизером.
«Нашей целью с первого дня создания „Кобры Кай“ всегда было закончить ее на наших условиях, оставив Долину в том времени и месте, которое мы всегда себе представляли», — рассказали создатели проекта Джош Хилд, Джон Харвиц и Хейден Шлоссберг, отметив, что цель была достигнута.
По их словам, возможно, новость о завершении сериала будет горькой для всех поклонников, однако «вселенная „Миягиверс“ еще никогда не была столь сильной, как сейчас».
«Кобра Кай» начал выходить в 2018 году как спин-офф фильма 1984 года «Парень-каратист». Сериал рассказывает о Джонни Лоуренсе и Дэниеле ЛаРуссо, которые в юности были противниками, но спустя 30 лет решили открыть собственные школы боевых искусств: «Кобра Кай» и «Мияги-до».
В сериале снимаются Ральф Маккьо, Уилльям Забка, Шоло Маридуэнья, Мэри Маусер, Таннер Бьюкенен, Джейкоб Бертран, Мартин Коув, Пейтон Лист и Ванесса Рубио. Помимо них, в четвертом сезоне можно будет увидеть Далласа Дюпри Янга, Уну О’Брайен и Томаса Иэна Гриффита.