Netflix анонсировал шестой сезон «Кобры Кай». Он станет последним

«Нашей целью с первого дня создания „Кобры Кай“ всегда было закончить ее на наших условиях, оставив Долину в том времени и месте, которое мы всегда себе представляли», — рассказали создатели проекта Джош Хилд, Джон Харвиц и Хейден Шлоссберг, отметив, что цель была достигнута.