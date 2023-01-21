HBO закроет новую «Сплетницу» после второго сезона

HBO принял решение закрыть сериал «Сплетница» — ремейк одноименного популярного шоу, которое выходило в 2007–2012 годах. Об этом сообщает Deadline.
Последний эпизод проекта, который выйдет на экране 26 января, станет финалом сериала. HBO выразил благодарность шоураннеру Джошуа Сафрану и исполнительным продюсерам Стефани Сэвидж и Джошу Шварцу (авторам оригинальной «Сплетницы») «за заманчивые любовные треугольники, расчетливые подковерные интриги и безупречную моду, которые этот сериал принес новой аудитории».
Сафран намекнул, что это может быть не конец для франшизы. «Большое спасибо всем поклонникам „Сплетницы“ по всему миру. Именно благодаря вам мы вернулись, и кто знает, может быть, именно благодаря вам мы встретимся снова», — написал он в своих соцсетях.
Ремейк стартовал на стриминге в июле 2021 года, став самым просматриваемым сериалом на HBO Max. Deadline считает, что проект не смог захватить «дух времени так, как это сделало оригинальное шоу».
Сериал посвящен жизни богатых подростков из элитного квартала Нью-Йорка — Верхнего Ист-Сайда. Они проводят дни в обычном режиме — выбирают самый стильный лук для похода в школу, веселятся на вечеринках и влюбляются. У каждого из них есть свои тайны, но Сплетница не собирается их скрывать.
В отличие от оригинальной «Сплетницы», перезапуск уделяет внимание ежедневному использованию соцсетей и разнице поколений подростков. Кроме того, в новом сериале есть возрастное ограничение, которое позволяет создателям использовать мат и снимать постельные сцены.