HBO закроет новую «Сплетницу» после второго сезона

Сафран намекнул, что это может быть не конец для франшизы. «Большое спасибо всем поклонникам „Сплетницы“ по всему миру. Именно благодаря вам мы вернулись, и кто знает, может быть, именно благодаря вам мы встретимся снова», — написал он в своих соцсетях.