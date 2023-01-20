США признают ЧВК «Вагнер» транснациональной преступной организацией

Власти США намерены признать ЧВК «Вагнер», принадлежащую российскому бизнесмену Евгению Пригожину и принимающую участие в боевых действиях на территории Украины, транснациональной преступной организацией. Об этом сообщает CNN со ссылкой на слова координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби
На следующей неделе Минфин США должен ввести дополнительные санкции против ЧВК. Кирби сказал, что действия «Вагнера» «представляют трансконтинентальную угрозу», в том числе из‑за «продолжающейся серьезной преступной деятельности».
13 января в Госдепартаменте США сообщили, что Вашингтон обеспокоен деятельностью ЧВК «Вагнер», в связи с этим ведется работа по ее нейтрализации. Незадолго до этого Politico со ссылкой на внутренние документы Белого дома написала, что американские власти обеспокоены возросшей активностью ЧВК «Вагнер» за пределами Украины, в частности в Центральноафриканской республике, Сербии и Мали. Советник Госдепартамента США Дерек Шолле говорил, что ЧВК стремится вербовать там бойцов.
Президент Сербии Александр Вучич осудил ЧВК «Вагнер» за попытку вербовки людей из его страны. Он обратил внимание на объявления в соцсетях на сербском языке с призывами вступить в ряды бойцов.