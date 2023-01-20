США признают ЧВК «Вагнер» транснациональной преступной организацией

13 января в Госдепартаменте США сообщили, что Вашингтон обеспокоен деятельностью ЧВК «Вагнер», в связи с этим ведется работа по ее нейтрализации. Незадолго до этого Politico со ссылкой на внутренние документы Белого дома написала, что американские власти обеспокоены возросшей активностью ЧВК «Вагнер» за пределами Украины, в частности в Центральноафриканской республике, Сербии и Мали. Советник Госдепартамента США Дерек Шолле говорил, что ЧВК стремится вербовать там бойцов.