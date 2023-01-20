Школа Masters запустит онлайн-курс «Что такое NFT»

В плане программы заявлены десять лекций, в том числе один вебинар. На них расскажут о цифровизации, кибернетическом и генеративном искусстве, истории NFT и первых проектах, инвестициях в аватары, правовых аспектах регулирования выпуска и оборота NFT, последних тенденциях в этой сфере, а также о майнинге в России.