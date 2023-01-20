Школа Masters запустит онлайн-курс «Что такое NFT»

Частная петербургская школа искусств Masters, открытая дочерью экс-главы Счетной палаты Алексея Кудрина Полиной Бондаревой, запустит онлайн-курс «Что такое NFT». Он стоит 18 тыс. рублей и будет проходить с 15 февраля по 31 марта.
В программу войдут записи лекций и вебинаров с офлайн-курсов, которые прошли весной 2022 года. Доступ к курсу будет открыт в течение 4 месяцев со дня покупки.
В плане программы заявлены десять лекций, в том числе один вебинар. На них расскажут о цифровизации, кибернетическом и генеративном искусстве, истории NFT и первых проектах, инвестициях в аватары, правовых аспектах регулирования выпуска и оборота NFT, последних тенденциях в этой сфере, а также о майнинге в России.
Masters — петербургский бизнес, позиционирующийся как «частный образовательный проект в области искусства». В Петербурге школа открылась в 2015 году. В ноябре 2022 года Бондарева открыла филиал Masters в Москве. Он расположился в районе Патриарших прудов.
В прошлом году издание «Октагон» писало, что школа Masters могла выступить подрядчиком Эрмитажа на NFT-аукционе музейных картин и делать удержания с продаж цифровых прав. После этого Бондарева заявила Forbes Life, что арт-школа не имеет к этому отношения и собирается запустить собственную платформу NFT.