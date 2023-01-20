«Союзмультфильм» потребовал от маркетплейсов снять с продажи контрафактные игрушки Чебурашки

«Союзмультфильм» обратился к Ozon и Wildberries с требованием снять с продажи контрафактную продукцию, передает ТАСС. В пресс-службе подчеркнули, что «статус классических персонажей, являющихся частью культурного наследия, должен оставаться на высоком уровне», а при работе с партнерами «внимательно относятся к контексту сотрудничества, не допуская возможных смысловых и визуальных искажений».