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«Союзмультфильм» потребовал от маркетплейсов снять с продажи контрафактные игрушки Чебурашки

Рустам Абдуллин
Сегодня в 18:55

20 января телеграм-канал Shot показал страницы на Wildberries, где продаются «Чебурашки-уродцы». По его сведениям, покупатели получают контрафактную продукцию вместо качественной, при этом заказчики на фоне популярности фильма сильно завышают цены.

«Союзмультфильм» обратился к Ozon и Wildberries с требованием снять с продажи контрафактную продукцию, передает ТАСС. В пресс-службе подчеркнули, что «статус классических персонажей, являющихся частью культурного наследия, должен оставаться на высоком уровне», а при работе с партнерами «внимательно относятся к контексту сотрудничества, не допуская возможных смысловых и визуальных искажений».

«Союзмультфильм» подал в российские суды более 5000 исков о защите прав на своих анимационных персонажей. К сентябрю 2021 года в пользу киностудии вынесли 143 решения.

По данным «Союзмультфильма», чаще всего в обход закона используют котенка Гав, Чебурашку, крокодила Гену, героев серии мультфильмов о жителях деревни Простоквашино, «Ну, погоди!», Винни Пуха, Карлсона и волка из фильма «Жил-был пес».

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