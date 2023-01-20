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Kion покажет биографическую драму «Раневская» с Мариэттой Цигаль-Полищук

Денис Ламехов
Сегодня в 17:46

8 февраля онлайн-кинотеатр Kion представит премьеру многосерийной биографической драмы «Раневская», сообщили в пресс-службе проекта.

Сериал расскажет о прославленной советской актрисе Фаине Раневской в разные периоды ее жизни: «От юности в Таганроге и мечтаний о сцене до всесоюзной славы и одиночества в зрелом возрасте».

Байопик будет состоять из 8 серий. Его режиссером выступил Дмитрий Петрунь («Воскресенский», «Торгсин»), в главной роли — Мариэтта Цигаль-Полищук («Крылья империи», «Таинственная страсть»).

Она рассказала: «Мы старались, как мне кажется, не снимать впрямую биографическое кино. Это все же художественный вымысел, основанный на некоем нашем общем восприятии того, что нам известно об этой великой личности и актрисе».

В ленте отразят отношения Раневской со значимыми в ее жизни людьми. Любовь Орлову сыграет Ирина Гринева, Василия Качалова — Александр Домогаров, Павлу Вульф — Полина Кутепова. Также в ролях Константин Лавроненко, Эмилия Спивак, Даниил Спиваковский, Ольга Цинк, Семен Стругачев и другие.

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Мариэтта Цигаль-полищукФаина РаневскаяДмитрий ПетруньЛюбовь ОрловаИрина Гринева
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