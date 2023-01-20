Kion покажет биографическую драму «Раневская» с Мариэттой Цигаль-Полищук

8 февраля онлайн-кинотеатр Kion представит премьеру многосерийной биографической драмы «Раневская», сообщили в пресс-службе проекта.
Сериал расскажет о прославленной советской актрисе Фаине Раневской в разные периоды ее жизни: «От юности в Таганроге и мечтаний о сцене до всесоюзной славы и одиночества в зрелом возрасте».
Байопик будет состоять из 8 серий. Его режиссером выступил Дмитрий Петрунь («Воскресенский», «Торгсин»), в главной роли — Мариэтта Цигаль-Полищук («Крылья империи», «Таинственная страсть»).
Она рассказала: «Мы старались, как мне кажется, не снимать впрямую биографическое кино. Это все же художественный вымысел, основанный на некоем нашем общем восприятии того, что нам известно об этой великой личности и актрисе».
В ленте отразят отношения Раневской со значимыми в ее жизни людьми. Любовь Орлову сыграет Ирина Гринева, Василия Качалова — Александр Домогаров, Павлу Вульф — Полина Кутепова. Также в ролях Константин Лавроненко, Эмилия Спивак, Даниил Спиваковский, Ольга Цинк, Семен Стругачев и другие.