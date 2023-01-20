Умер певец, член Зала славы рок-н-ролла Дэвид Кросби

На 82-м году жизни скончался американский гитарист, автор песен и певец Дэвид Кросби. Об этом сообщает Variety со ссылкой на представителя музыканта.
Причина смерти неизвестна. Как отмечает издание, для многих поклонников смерть Кросби стала большой неожиданностью — певец активно вел свою страницу в твиттере, в том числе в последние дни.
За день до смерти Дэвид Кросби опубликовал ироничный твит о небесах: «Я слышал, что это место переоценено».
«Дэвид был бесстрашным как в жизни, так и в музыке. Он оставляет после себя невероятное наследие в виде прекрасной музыки, через которую он рассказывал о своем разуме, сердце и страсти», — сказал старый друг Кросби и член группы Crosby, Stills, Nash & Young Грэм Нэш.
Дэвид Кросби выступал за две группы. Первая — The Byrds — была основана в Лос-Анджелесе в 1964 году и существовала до начала нулевых. Вторая группа называлась Crosby, Stills, Nash & Young (в честь фамилий музыкантов), она начала свою деятельность в 1968-м. Кросби был дважды включен в Зал славы рок-н-ролла — в 1991 году в составе The Byrds и в 1997-м в составе Crosby, Stills & Nash.
Кросби выпускал и сольные релизы. У артиста вышло пять студийных альбомов: «If I Could Only Remember My Name» (1971 год), «Oh Yes I Can» (1989), «Thousand Roads» (1993), «Croz» (2014) и «Lighthouse» (2016).