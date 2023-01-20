Умер певец, член Зала славы рок-н-ролла Дэвид Кросби

Дэвид Кросби выступал за две группы. Первая — The Byrds — была основана в Лос-Анджелесе в 1964 году и существовала до начала нулевых. Вторая группа называлась Crosby, Stills, Nash & Young (в честь фамилий музыкантов), она начала свою деятельность в 1968-м. Кросби был дважды включен в Зал славы рок-н-ролла — в 1991 году в составе The Byrds и в 1997-м в составе Crosby, Stills & Nash.