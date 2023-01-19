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Иран отказался признавать Крым и Донбасс российскими

Рустам Абдуллин
Сегодня в 19:56

Иран не признает Крым, ДНР и ЛНР в составе России, заявил министр иностранных дел страны Хосейн Амир Абдоллахиян. Об этом он заявил в интервью турецкому телеканалу TRT World, передает ТАСС.

«Мы не стремимся к двойным стандартам. Мы выступаем против войны в Ираке, Сирии, Йемене, Палестине и Афганистане. И точно так же мы выступаем против войны и перемещения людей на Украине», — сказал Абдоллахиян.

Иран признает суверенитет и территориальную целостность стран в рамках международного права, поэтому не признал отделение Крыма от Украины, а также Донецкой и Луганской областей, несмотря на «прекрасные отношения между Тегераном и Москвой», пояснил он. «Когда мы говорим, что война не является решением на Украине, мы имеем это в виду, мы считаем это фундаментальной политикой и полагаемся на это», — добавил Абдоллахиян.

Накануне президент Сербии Александр Вучич в интервью Bloomberg заявил, что Крым и Донбасс всегда будут частью Украины. В связи с этим Сербия не могла и не может поддерживать российскую спецоперацию на территории Украины, объяснил он.

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