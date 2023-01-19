Иран отказался признавать Крым и Донбасс российскими

Иран признает суверенитет и территориальную целостность стран в рамках международного права, поэтому не признал отделение Крыма от Украины, а также Донецкой и Луганской областей, несмотря на «прекрасные отношения между Тегераном и Москвой», пояснил он. «Когда мы говорим, что война не является решением на Украине, мы имеем это в виду, мы считаем это фундаментальной политикой и полагаемся на это», — добавил Абдоллахиян.