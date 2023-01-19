Смотрим полноценный трейлер «Крика-6» с Дженной Ортегой

В сети появился полноценный трейлер шестой части фильма ужасов «Крик». В нем Призрачное лицо устраивает бойню в магазине.
По сюжету четверо выживших после убийств в Вудсборо — Сэм (Мелисса Баррера), Тара (Дженна Ортега), брат и сестра Чад (Мейсон Гудинг) и Минди (Жасмин Савой Браун) — переезжают в Нью-Йорк. Здесь они хотят начать новую жизнь и справиться с психологическими травмами после встречи с Призрачным лицом. К их несчастью, в мегаполисе убийца находит их — и не один.
В фильме также появится любимая героиня франшизы Кирби Рид, которую вновь сыграет Хейден Панеттьер. Ее персонаж впервые появился в «Крике-4», она стала единственным подростком, пережившим серию убийств. Кроме того, к роли журналистки Гейл Уэзерс вернется Кортни Кокс.
В качестве режиссеров выступили Мэтт Беттинелли-Олпин и Тайлер Джиллетт, работавшие над пятым фильмом франшизы. Продюсерами шестого «Крика» стали Пол Нейнштейн, Уилльям Шерак («Суспирия», «Тайна дома с часами»), Кевин Уилльямсон («Дневники вампира»), Чад Виллелла («Пришествие дьявола», «Я иду искать») и другие.
Мировой релиз картины состоится 10 марта 2023 года.