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СМИ: TikTok начал тестировать функцию «Подкасты»

Виктория Шанина
Сегодня в 17:27

TikTok запустил тестирование функции «Подкасты», которая позволяет слушать аудиодорожку из видео в фоновом режиме. Об этом пишет Business Insider.

Одной из первых функцию заметила блогер Эмили Скварч, известная под ником @future4caster. Во время просмотра ленты приложение само сообщило, что звук продолжит воспроизводиться, даже если она откроет на телефоне другое приложение.

Девушка предоставила изданию скриншот:

© Business Insider

Официальных объявлений о начале тестирования «Подкастов» TikTok пока не делал. На запрос Business Insider в соцсети не ответили.

Журналисты считают, что новая функция может стать еще одним показателем возрастающей конкуренции между TikTok, YouTube и Spotify. Расходы на рекламу в «Подкастах» за 2023 год, по прогнозам Insider Intelligence, составят 2,25 млрд долларов.

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