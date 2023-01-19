СМИ: TikTok начал тестировать функцию «Подкасты»

TikTok запустил тестирование функции «Подкасты», которая позволяет слушать аудиодорожку из видео в фоновом режиме. Об этом пишет Business Insider.
Одной из первых функцию заметила блогер Эмили Скварч, известная под ником @future4caster. Во время просмотра ленты приложение само сообщило, что звук продолжит воспроизводиться, даже если она откроет на телефоне другое приложение.
Девушка предоставила изданию скриншот:
Официальных объявлений о начале тестирования «Подкастов» TikTok пока не делал. На запрос Business Insider в соцсети не ответили.
Журналисты считают, что новая функция может стать еще одним показателем возрастающей конкуренции между TikTok, YouTube и Spotify. Расходы на рекламу в «Подкастах» за 2023 год, по прогнозам Insider Intelligence, составят 2,25 млрд долларов.