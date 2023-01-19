Театр «Шалом» открыл историческую сцену после восьмилетнего ремонта

Ремонт «Шалома» начался в 2014 году. Обновлены в том числе большая сцена театра и фойе, которые могут трансформироваться в зависимости от потребностей. Появилась выставочная зона, где сейчас представлены афиши, кресла из старого зрительного зала и особая реликвия — кресло Соломона Михоэлса. Худрук «Шалома» выразил надежду, что над выставочными проектами театр будет работать вместе с Еврейским музеем и Центром толерантности.