Театр «Шалом» открыл историческую сцену после восьмилетнего ремонта

Московский еврейский театр «Шалом» открыл свою историческую сцену на Варшавском шоссе после восьмилетнего ремонта. Вскоре здесь начнутся показы спектаклей обновленного репертуара, рассказали «Афише Daily».
На обновленном фасаде уже зажгли вывеску с названием театра. На торжественном открытии сцены накануне были художественный руководитель театра Олег Липовецкий, президент Федерации еврейской общины России и учредитель Фонда поддержки еврейского театра Александр Борода, старейший актер труппы Геннадий Абрамов.
«После восьми лет нелегких трудов „Шалом“ возвращается на родную сцену. Для еврейской общины это, безусловно, еще один этап развития. „Шалом“ — это территория мира, света, добра, площадка, которая притягивает людей всех национальностей и вероисповеданий», — сказал Липовецкий. «Шалом» продолжает традиции еврейского театра, прежде всего, Московского государственного еврейского камерного театра Соломона Михоэлса, отметил Борода.
Ремонт «Шалома» начался в 2014 году. Обновлены в том числе большая сцена театра и фойе, которые могут трансформироваться в зависимости от потребностей. Появилась выставочная зона, где сейчас представлены афиши, кресла из старого зрительного зала и особая реликвия — кресло Соломона Михоэлса. Худрук «Шалома» выразил надежду, что над выставочными проектами театр будет работать вместе с Еврейским музеем и Центром толерантности.
В этом сезоне здесь готовят три премьеры. В марте выйдет спектакль-концерт с рабочим названием «Шалом», его центральная сюжетная линия будет посвящена жизни актера Абрамова.
Покажут и первый спектакль для детей — постановку по «Сотворению мира» готовит режиссер Дамир Салимзянов. Еще одна премьера — по пьесе Зухры Янниковой «Тахир и Зухра», вошедшей в шорт-лист конкурса конкурсов «Кульминация». Ее в «Шаломе» поставит режиссер Мурат Абулкатимов.