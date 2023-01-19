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«Википедия» впервые более чем за десять лет провела редизайн

Дарья Мельникова
Сегодня в 13:24

Некоммерческая организация «Фонд Викимедиа» объявила об изменении дизайна «Википедии» впервые более чем за десять лет.

Интерфейс стал доступен 18 января в англоязычной версии сайта и на 94% из 318 других языковых версий «Википедии» на ПК.

НКО заявляет, что обновление «Википедии» было проведено в поддержку «миссии по обеспечению свободного и равноправного доступа к знаниям для каждого человека на планете, независимо от того, где он живет или откуда он родом».

Список изменений в «Википедии»:

  • новый способ поиска, в котором видны изображения из статей и короткие описания;
  • инструменты переключения языков находятся в более заметном месте;
  • заголовок со ссылками на поиск, название страницы и разделы перемещаются вместе с прокруткой страницы;
  • оглавление теперь по умолчанию появляется сбоку, а по мере пролистывания разделов соответствующая глава выделяется в оглавлении.

Разработчики «Википедии» рассказали, что в рамках редизайна не удалили ни одной функции, а обновление в течение «длительного периода» тестировали более 30 групп волонтеров со всего мира.

Vc.ru пишет, что обновленный дизайн пока можно увидеть на главной странице англоязычной «Википедии» и на отдельных статьях, например о Леонардо Ди Каприо.

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