«Википедия» впервые более чем за десять лет провела редизайн

Некоммерческая организация «Фонд Викимедиа» объявила об изменении дизайна «Википедии» впервые более чем за десять лет.
Интерфейс стал доступен 18 января в англоязычной версии сайта и на 94% из 318 других языковых версий «Википедии» на ПК.
НКО заявляет, что обновление «Википедии» было проведено в поддержку «миссии по обеспечению свободного и равноправного доступа к знаниям для каждого человека на планете, независимо от того, где он живет или откуда он родом».
Список изменений в «Википедии»:
- новый способ поиска, в котором видны изображения из статей и короткие описания;
- инструменты переключения языков находятся в более заметном месте;
- заголовок со ссылками на поиск, название страницы и разделы перемещаются вместе с прокруткой страницы;
- оглавление теперь по умолчанию появляется сбоку, а по мере пролистывания разделов соответствующая глава выделяется в оглавлении.
Разработчики «Википедии» рассказали, что в рамках редизайна не удалили ни одной функции, а обновление в течение «длительного периода» тестировали более 30 групп волонтеров со всего мира.
Vc.ru пишет, что обновленный дизайн пока можно увидеть на главной странице англоязычной «Википедии» и на отдельных статьях, например о Леонардо Ди Каприо.