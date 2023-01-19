Facebook* и Instagram* разрешат показывать женские соски

Надзорный совет — это группа ученых, политиков и журналистов, которые консультируют Meta по вопросам модерации контента. 17 января он рассмотрел дело о блокировки двух постов из учетной записи трансгендерной и небинарной пары. Оба поста рассказывали об операции на груди одного из членов пары и содержали фото с обнаженной грудью и закрытыми сосками.