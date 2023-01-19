Facebook* и Instagram* разрешат показывать женские соски

Соцсети Facebook* и Instagram* могут снять запрет на публикацию голой груди, а именно — перепрограммировать алгоритм, который блокирует изображения, на которых есть женские соски. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на независимый надзорный совет Meta*.
Надзорный совет — это группа ученых, политиков и журналистов, которые консультируют Meta по вопросам модерации контента. 17 января он рассмотрел дело о блокировки двух постов из учетной записи трансгендерной и небинарной пары. Оба поста рассказывали об операции на груди одного из членов пары и содержали фото с обнаженной грудью и закрытыми сосками.
В совете потребовали восстановить эти публикации и пересмотреть политику в отношении женской груди. Его представители уверены, что алгоритм должен «руководствоваться четкими критериями, которые соответствуют международным стандартам в области прав человека».
«Ограничения и исключения из правил, касающиеся женских сосков, обширны и сбивают с толку, особенно в том, что касается трансгендерных и небинарных людей», — считает независимый надзорный совет Meta.
Отмечается также, что политика соцсетей «основана на бинарном взгляде на пол и различии между мужским и женским телом». Такой подход «делает неясным, как правила применяются к интерсексуалам, небинарным и трансгендерным людям».
*Компания Meta признана в России экстремистской организацией, деятельность ее сервисов Instagram и Facebook в стране запрещена.