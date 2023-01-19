Минфин Германии: страна больше не зависит от российских энергоносителей

Германия полностью диверсифицировала свою энергетическую инфраструктуру после начала спецоперации и больше не зависит от российских энергоносителей. Об этом глава Минфина страны Кристиан Линднер заявил в интервью Би-би-си.
«Да, конечно, Германия все еще зависит от импорта энергоносителей, но сейчас уже не от импорта из России, а от мировых рынков», — сказал Линднер.
В процессе поиска альтернативных источников энергии Германия возобновила работу угольных электростанций, отложила планы по закрытию трех оставшихся атомных электростанций, а также увеличила число хранилищ для природного газа, импортируемого из Норвегии, США и других стран.
Кроме того, на Всемирном экономическом форуме в Давосе Кристиан Линднер заявлял, что Германия построила новый терминал для сжиженного природного газа за рекордные восемь месяцев. В планах — увеличить инвестиции в инфраструктуру.
«Мы поняли, что должны повысить нашу конкурентоспособность после эпохи канцлера [Ангелы] Меркель. Та эпоха была сосредоточена, скажем так, на сильных сторонах прошлого, а сейчас мы развиваем сильные стороны будущего», — заключил Линднер.