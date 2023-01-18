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Правительство не поддержало предложение сделать 31 декабря выходным днем

Рустам Абдуллин
Сегодня в 18:30

Правительство не поддержало законопроект об установлении 31 декабря официальным выходным днем. Там посчитали это предложение избыточным, передает РБК.

В кабмине напомнили, что решение о выходном 31 декабря и без того принимается каждый год с учетом целесообразности. В 2023 году он тоже будет выходным, добавили там.

Сделать 31 декабря официальным выходным днем предложила ЛДПР еще в 2020 году. Владимир Жириновский поддерживал инициативу сместить даты праздников — 1–6 января и 8 января — и сократить их, потому что уже имеющиеся излишни.

«Длинные каникулы для всех — это плохо, лучше каждый сам решит», — говорил Жириновский. Он хотел оставить праздничными «три дня святых» — 1,2 и 3 января, а для остальных россияне, по его мнению, должны были брать отпуск или же работать.

Правительство уже отказывало ЛДПР в предложении переносить выходные дни в году так, чтобы 31 декабря был нерабочим.

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ЛДПР
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Владимир Жириновский
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