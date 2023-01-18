«Трудные подростки» и «Цербер»: ИРИ подвел итоги 2022 года и рассказал о трендах цифрового рынка

Институт развития интернета (ИРИ) подвел итоги 2022 года, рассказал о достижениях и поделился планами на будущее. Об этом «Афише Daily» сообщили в пресс-службе организации.
В прошлом году ИРИ провел 10 конкурсных отборов, поддержав 776 проектов на сумму около 19 млрд рублей, запустил конкурсы для дебютантов и региональных СМИ и впервые провел Национальную премию интернет-контента.
При поддержке Института развития интернета в 2022-м вышли такие проекты, как четвертый сезон «Трудных подростков», веб-проекты «ПМЖейсон» и «Естественный отбор», молодежные сериалы «Лэйт Найт Скул» и «Френдзона», шоу о путешествиях «Непровинция» с Александром Цыпкиным и «Повара на колесах», документальные сериалы «Дедлайн», «История финансов России» и другие проекты.
В этом году ИРИ планирует уделить особое внимание контенту о науке и технологиях. Для этого были организованы воркшопы, на которых создатели контента встретились с молодыми исследователями для обмена опытом и последующего создания сериалов, шоу и блогов о жизни и разработках российских ученых.
Исполнительный директор и генпродюсер ИРИ Елена Лапина рассказала, что сейчас организация получает большое количество заявок в жанре антиутопии, «в которых считывается желание убежать от реальности».
«Мы все чаще задумываемся о том, каким будет наше будущее, и хотели бы поддержать тренд именно на фантастику, которая пытается его представить и смоделировать», — сказала она.
Лапина подчеркнула, что в России также востребованы проекты об обычных людях с активной жизненной позицией и добрым отношением к окружающим. Так, по данным Института развития интернета, кратно выросло количество проектов о волонтерах, фермерах, предпринимателях, развивающих свое дело в России, предприимчивых жителях маленьких городов.
Помимо этого, в России усилился тренд на честный, но не навязчивый инклюзивный контент. «Обществу необходим инклюзивный контент, в котором разность героев и их жизненных ситуаций является частью обычной жизни, привычного контекста, мира, в котором мы живем. В проектах появится больше второстепенных, встроенных в общий сюжет героев с различными особенностями здоровья, разных национальностей, социального положения и вероисповедания», — добавила Елена Лапина.
В 2023 году при поддержке ИРИ ожидаются следующие проекты: детектив «ГДР», сериал «Цербер», историческая картина «Плевако», экранизация повести Джамбулата Умарова «Абрек», комедия «Короче, план такой», а также сериалы «Последний богатырь», «Челюскинцы», «Враг у ворот», «Все ок», «Струны» (2-й сезон), «Амура», «Учитель в законе».