«Трудные подростки» и «Цербер»: ИРИ подвел итоги 2022 года и рассказал о трендах цифрового рынка

В этом году ИРИ планирует уделить особое внимание контенту о науке и технологиях. Для этого были организованы воркшопы, на которых создатели контента встретились с молодыми исследователями для обмена опытом и последующего создания сериалов, шоу и блогов о жизни и разработках российских ученых.