«Лютер: Заходящее солнце» и «Семейное дело»: Netflix выпустил ролик с кинопремьерами года

Netflix опубликовал ролик с главными кинопремьерами 2023 года. В нем показаны кадры из будущих релизов, а также объявлены точные даты выхода.
Среди них — сиквел детектива с Адамом Сэндлером и Дженнифер Энистон «Загадочное убийство-2», «Семейное дело» с Заком Эфроном, «Лютер: Заходящее солнце» и сиквел боевика с Крисом Хемсвортом «Тайлер Рейк-2».
Полный список грядущих релизов:
- «Что за люди», комедия с Джоной Хиллом и Эдди Мерфи — 27 января;
- «К тебе или ко мне?», мелодрама с Риз Уизерспун и Эштоном Катчером — 10 февраля;
- «Лютер: Заходящее солнце», фильм по одноименному сериалу с Идрисом Эльбой — 10 марта;
- «Загадочное убийство-2», сиквел детектива с Адамом Сэндлером и Дженнифер Энистон — 31 марта;
- «Мать», триллер с Дженнифер Лопес — 10 мая;
- «Тайлер Рейк-2», сиквел боевика с Крисом Хемсвортом — 16 июня;
- «Они клонировали Тайрона», боевик с Джоном Бойегой и Джейми Фоксом — 21 июля;
- «Каменное сердце», боевик с Галь Гадот — 11 августа;
- «Лифт», боевик с Сэмом Уортингтоном и Кевином Хартом — 25 августа;
- «Дева», фэнтези с Милли Бобби Браун — 13 октября;
- «Продавцы боли», драма с Эмили Блант и Крисом Эвансом — 27 октября;
- «Убийца», боевик с Майклом Фассбендером — 10 ноября;
- «Семейное дело», фильм с Заком Эфроном — 17 ноября;
- «Лео», мультфильм — 22 ноября;
- «Оставь весь мир позади», триллер с Махершалой Али и Итаном Хоуком — 8 декабря;
- «Мятежная луна», фильм Зака Снайдера с Чарли Ханнамом — 22 декабря.