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«Лютер: Заходящее солнце» и «Семейное дело»: Netflix выпустил ролик с кинопремьерами года

Дарья Мельникова
Сегодня в 18:03

Netflix опубликовал ролик с главными кинопремьерами 2023 года. В нем показаны кадры из будущих релизов, а также объявлены точные даты выхода.

Среди них — сиквел детектива с Адамом Сэндлером и Дженнифер Энистон «Загадочное убийство-2», «Семейное дело» с Заком Эфроном, «Лютер: Заходящее солнце» и сиквел боевика с Крисом Хемсвортом «Тайлер Рейк-2».

Полный список грядущих релизов:

  • «Что за люди», комедия с Джоной Хиллом и Эдди Мерфи — 27 января;
  • «К тебе или ко мне?», мелодрама с Риз Уизерспун и Эштоном Катчером — 10 февраля;
  • «Лютер: Заходящее солнце», фильм по одноименному сериалу с Идрисом Эльбой — 10 марта;
  • «Загадочное убийство-2», сиквел детектива с Адамом Сэндлером и Дженнифер Энистон — 31 марта;
  • «Мать», триллер с Дженнифер Лопес — 10 мая;
  • «Тайлер Рейк-2», сиквел боевика с Крисом Хемсвортом — 16 июня;
  • «Они клонировали Тайрона», боевик с Джоном Бойегой и Джейми Фоксом — 21 июля;
  • «Каменное сердце», боевик с Галь Гадот — 11 августа;
  • «Лифт», боевик с Сэмом Уортингтоном и Кевином Хартом — 25 августа;
  • «Дева», фэнтези с Милли Бобби Браун — 13 октября;
  • «Продавцы боли», драма с Эмили Блант и Крисом Эвансом — 27 октября;
  • «Убийца», боевик с Майклом Фассбендером — 10 ноября;
  • «Семейное дело», фильм с Заком Эфроном — 17 ноября;
  • «Лео», мультфильм — 22 ноября;
  • «Оставь весь мир позади», триллер с Махершалой Али и Итаном Хоуком — 8 декабря;
  • «Мятежная луна», фильм Зака Снайдера с Чарли Ханнамом — 22 декабря.
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