Новый роман Алексея Иванова «Бронепароходы» выйдет в конце января

«Хронология романа буквально сжата в кулак — от лета 1918-го до лета 1919-го <…>. Там, на палубах речных буксиров, капитаны искали честный путь в будущее, и маленький человек становился сильнее, чем огромный и могучий пароход», — сказано в пресс-релизе «Букмейта».