Новый роман Алексея Иванова «Бронепароходы» выйдет в конце января

24 января в издательстве «Рипол-классик» и на «Букмейте» в формате электронной и аудиокниги выйдет новый роман российского писателя Алексея Иванова «Бронепароходы». Аудиоверсию книги озвучил Сергей Бурунов, рассказали представители сервиса «Афише Daily».
«Хронология романа буквально сжата в кулак — от лета 1918-го до лета 1919-го <…>. Там, на палубах речных буксиров, капитаны искали честный путь в будущее, и маленький человек становился сильнее, чем огромный и могучий пароход», — сказано в пресс-релизе «Букмейта».
Книга Иванова расскажет о развивающейся России XX века, ее передовом и почти полностью частном речном флоте. По словам писателя, для его героев важна промышленная война, а не гражданская.
«В итоге я говорю о сути прогресса — индустриального, социального и морального. Разумеется, сюжет моего романа погружен в реальную историю, а самые яркие события этой истории происходили на Волге и Каме», — рассказал Иванов.
Алексей Иванов получил известность благодаря романам «Географ глобус пропил», «Пищеблок», «Сердце пармы», «Золото бунта, или Вниз по реке теснин» и другим.