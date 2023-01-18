Британские музыканты призвали Би-би-си не закрывать проект поддержки, который когда‑то помог Ширану

«Новые и начинающие артисты уже сталкиваются со значительными препятствиями на пути к музыкальной индустрии, это усугубит положение артистов и музыкантов, живущих за пределами крупных городов», — написали авторы письма. Среди них — главы крупных музыкальных организаций.