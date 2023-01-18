Британские музыканты призвали Би-би-си не закрывать проект поддержки, который когда‑то помог Ширану

Британские музыканты написали открытое письмо, опасаясь закрытия проекта Би-би-си Introbbing, оказывающего поддержку многообещающим музыкальным талантам. Авторы документа отметили «жизненно важную роль» Introbbing в карьере начинающих исполнителей в Великобритании.
13 января ведущие местного радио Би-би-си заявили, что в работу Introbbing могут внести существенные изменения: либо объединить с другой местной радиостанцией медиакорпорации, либо полностью закрыть и перевести из эфира в онлайн.
«Новые и начинающие артисты уже сталкиваются со значительными препятствиями на пути к музыкальной индустрии, это усугубит положение артистов и музыкантов, живущих за пределами крупных городов», — написали авторы письма. Среди них — главы крупных музыкальных организаций.
Представитель Би-би-си ответила, что местное радио продолжит подсвечивать местных артистов и останется местом для входа в индустрию. Шоу, в которых играет музыка местных исполнителей, останутся, отметили там.
Гитарист группы Leeds English Teacher Льюис Уайтинг в разговоре с NME сказал, что Introbbing внес бесценный вклад в карьеру, приносил результаты и давал будущее. Introbbing помог начать карьеру Джорджу Эзре, Эду Ширану и Florence and The Machine.