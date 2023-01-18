В возрасте 118 лет умерла старейшая жительница Земли Люсиль Рэндон

На 119-м году жизни во Франции скончалась старейший человек на Земле — монахиня Люсиль Рэндон, известная также как сестра Андре. Об этом сообщает France 24 со ссылкой на ее представителя Дэвида Тавеллу.
Рэндон умерла во сне в доме престарелых в Тулоне. «Мы глубоко опечалены, но для нее это было освобождением — она хотела присоединиться к своему любимому брату», — сказал Тавелла.
Сестра Андре долгое время считалась старейшей жительницей Европы. В апреле 2022-го, после смерти японки Кане Танаки в возрасте 119 лет, Рэндон стала самым взрослым человеком на Земле.
Люсиль Рэндон родилась 11 февраля 1904 года. Это год начала Русско-японской войны, смерти писателя Антона Павловича Чехова, открытия первой станции метро в Нью-Йорке.
На свой 116-й день рождения Рэндон рассказывала, что одним из самых ее теплых воспоминаний было возвращение двух ее братьев после Первой мировой войны. «В семьях обычно были двое погибших, а не двое живых. Они оба вернулись», — сказала тогда сестра Андре.