В возрасте 118 лет умерла старейшая жительница Земли Люсиль Рэндон

На свой 116-й день рождения Рэндон рассказывала, что одним из самых ее теплых воспоминаний было возвращение двух ее братьев после Первой мировой войны. «В семьях обычно были двое погибших, а не двое живых. Они оба вернулись», — сказала тогда сестра Андре.