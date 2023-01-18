Экс-мэра Владивостока осудили на 16,5 года тюрьмы за взятки в 38 млн рублей

Ленинский районный суд Владивостока приговорил бывшего мэра города Олега Гуменюка к 16,5 года лишения свободы и штрафу в размере 150 млн рублей по делу о взятках. Об этом сообщил корреспондент РИА «Новости» из зала суда.
Гуменюка также лишили на 12 лет права занимать должности, связанные с государственной службой. Экс-глава города свою вину не признал, он пообещал обжаловать приговор.
По версии следствия, будучи директором ГБУ «Хозяйственное управление администрации края», Олег Гуменюк получил от директора нескольких строительных фирм несколько взяток на общую сумму 6,9 млн рублей.
Уже став мэром Владивостока, Гуменюк получил взятки в 31,2 млн рублей от того же человека за общее покровительство и попустительство при оказании похоронных услуг — директор строительной фирмы был посредником от представителей похоронного МБУ «Некрополь».