Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оштрафовала Apple на 1,2 млрд рублей за «навязывание использования ее платежной системы в приложениях российских разработчиков». Об этом сообщается на сайте ведомства.
ФАС подчеркивает, что правила App Store запрещали разработчикам информировать клиентов внутри приложения о возможности оплаты покупок за пределами магазина, а также использовать альтернативные способы оплаты.
В ведомстве заявили, что Apple настаивала, чтобы разработчики удаляли ссылки на свои интернет-ресурсы. Они также должны были изменять приложения так, чтобы форма регистрации не вела на внешние сайты. В противном случае компания не допускала эти приложения в AppStore.
В сентябре 2022 года компания Google устранила признаки нарушения антимонопольного законодательства в Google Play, отменив аналогичные ограничения для разработчиков.