ФАС оштрафовала Apple на 1,2 млрд рублей

В ведомстве заявили, что Apple настаивала, чтобы разработчики удаляли ссылки на свои интернет-ресурсы. Они также должны были изменять приложения так, чтобы форма регистрации не вела на внешние сайты. В противном случае компания не допускала эти приложения в AppStore.