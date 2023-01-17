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ФАС оштрафовала Apple на 1,2 млрд рублей

Дарья Мельникова
Сегодня в 21:45

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оштрафовала Apple на 1,2 млрд рублей за «навязывание использования ее платежной системы в приложениях российских разработчиков». Об этом сообщается на сайте ведомства.

ФАС подчеркивает, что правила App Store запрещали разработчикам информировать клиентов внутри приложения о возможности оплаты покупок за пределами магазина, а также использовать альтернативные способы оплаты.

В ведомстве заявили, что Apple настаивала, чтобы разработчики удаляли ссылки на свои интернет-ресурсы. Они также должны были изменять приложения так, чтобы форма регистрации не вела на внешние сайты. В противном случае компания не допускала эти приложения в AppStore.

В сентябре 2022 года компания Google устранила признаки нарушения антимонопольного законодательства в Google Play, отменив аналогичные ограничения для разработчиков.

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AppleФАС РоссииGoogle
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