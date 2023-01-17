Apple презентовала новые MacBook Pro на базе процессоров M2

У обеих моделей беспроводное подключение обеспечивают модули Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3. Есть три порта Thunderbolt 4 (USB Type-C), слот SDXC, аудиовыход 3,5 мм, а также HDMI 2.1. Формат зарядки — MagSafe 3 с поддержкой мощности 67, 96 или 140 Вт. До 22 часов автономной работы у 16-дюймовой версии и до 18 часов у 14-дюймовой.