Apple презентовала новые MacBook Pro на базе процессоров M2

Американский производитель техники Apple представил новое поколение ноутбуков MacBook Pro с 14- и 16-дюймовым экранами. Обе модели построены на фирменных процессорах M2 Pro и M2 Max.
MacBook Pro с M2 Pro
10- или 12-ядерный чип на борту с восемью высокопроизводительными и четырьмя высокоэффективными ядрами — это, согласно заявлению компании, дает увеличение производительности на 20% по сравнению с M1 Pro. Объем объединенной оперативной памяти — до 32 ГБ. До 19 ядер графического процессора.
MacBook Pro с M2 Max
12-ядерный процессор с восемью высокопроизводительными и четырьмя высокоэффективными ядрами. Увеличенная производительность по сравнению с M1 Max, а также более мощный мультимедийный движок, чем у M2 Pro. Объединенная память — до 96 ГБ. До 38 ядер графического процессора.
Что общего?
У обеих моделей беспроводное подключение обеспечивают модули Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3. Есть три порта Thunderbolt 4 (USB Type-C), слот SDXC, аудиовыход 3,5 мм, а также HDMI 2.1. Формат зарядки — MagSafe 3 с поддержкой мощности 67, 96 или 140 Вт. До 22 часов автономной работы у 16-дюймовой версии и до 18 часов у 14-дюймовой.