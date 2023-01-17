Казахстан ужесточает правила безвизового пребывания иностранцев

С 27 января в Казахстане будут действовать новые правила въезда и пребывания иностранцев, которые находятся в стране без визы. Соответствующее постановление опубликовано на сайте нормативных правовых актов республики.
Граждане стран — членов Евразийского экономического союза (входят Казахстан, Россия, Армения, Беларусь и Кыргызстан) смогут находиться в Казахстане до 90 дней в течение 180-дневного периода. Продлить срок законного пребывания в стране, выехав за границу и вернувшись обратно, будет нельзя.
На иностранцев, въехавших в Казахстан по визе или разрешению на временное проживание, новые правила не распространяются. Для них срок легального пребывания в стране ограничивается только сроком действия этих документов.
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