Казахстан ужесточает правила безвизового пребывания иностранцев

После объявления частичной мобилизации увеличился поток россиян, прибывающих в Казахстан. Только в период с 21 сентября по 4 октября в республику въехали более 200 тыс. российских граждан. Всего за 2022 год в Казахстан прибыли 2,9 млн россиян.