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Казахстан ужесточает правила безвизового пребывания иностранцев

Виктория Шанина
Сегодня в 16:36

С 27 января в Казахстане будут действовать новые правила въезда и пребывания иностранцев, которые находятся в стране без визы. Соответствующее постановление опубликовано на сайте нормативных правовых актов республики.

Граждане стран — членов Евразийского экономического союза (входят Казахстан, Россия, Армения, Беларусь и Кыргызстан) смогут находиться в Казахстане до 90 дней в течение 180-дневного периода. Продлить срок законного пребывания в стране, выехав за границу и вернувшись обратно, будет нельзя.

На иностранцев, въехавших в Казахстан по визе или разрешению на временное проживание, новые правила не распространяются. Для них срок легального пребывания в стране ограничивается только сроком действия этих документов.

После объявления частичной мобилизации увеличился поток россиян, прибывающих в Казахстан. Только в период с 21 сентября по 4 октября в республику въехали более 200 тыс. российских граждан. Всего за 2022 год в Казахстан прибыли 2,9 млн россиян.

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