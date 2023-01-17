Ноэл Галлахер анонсировал альбом «Council Skies» и выпустил сингл с него

«Это возвращение к началу. Мечтать, смотреть на небо и думать о том, какой может быть жизнь. Когда я рос в бедности и безработице, музыка вытащила меня из этого. „Top of the Pops“ по телевизору превращал вечер четверга в фантастический мир, и именно такой, по моему мнению, должна быть музыка. Я хочу, чтобы моя музыка в какой‑то степени возвышала и преображала», — рассказал Галлахер.