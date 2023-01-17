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Ноэл Галлахер анонсировал альбом «Council Skies» и выпустил сингл с него

Дарья Мельникова
Сегодня в 16:16

Бывший участник группы Oasis Ноэл Галлахер анонсировал четвертый студийный альбом с группой High Flying Birds под названием «Council Skies». Его релиз состоится 2 июня.

Вместе с тем музыкант выпустил клип на сингл «Easy Now», который войдет в грядущую пластинку. В нем снялась актриса Милли Элкок, сыгравшая молодую версию Рейниры Таргариен в «Доме дракона».

Грядущий альбом «Council Skies» описывается как «самая разнообразная и совершенно сольная пластинка музыканта на сегодняшний день».

«Это возвращение к началу. Мечтать, смотреть на небо и думать о том, какой может быть жизнь. Когда я рос в бедности и безработице, музыка вытащила меня из этого. „Top of the Pops“ по телевизору превращал вечер четверга в фантастический мир, и именно такой, по моему мнению, должна быть музыка. Я хочу, чтобы моя музыка в какой‑то степени возвышала и преображала», — рассказал Галлахер.

Треклист «Council Skies»:

  1. «I’m Not Giving Up Tonight»
  2. «Pretty Boy»
  3. «Dead to the World»
  4. «Open the Door, See What You Find»
  5. «Trying to Find a World That’s Been and Gone»
  6. «Easy Now»
  7. «Council Skies»
  8. «There She Blows!»
  9. «Love Is a Rich Man»
  10. «Think of a Number»
  11. «We’re Gonna Get There in the End» (бонус-трек)
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Ноэл Галлахер
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