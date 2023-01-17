Ноэл Галлахер анонсировал альбом «Council Skies» и выпустил сингл с него

Бывший участник группы Oasis Ноэл Галлахер анонсировал четвертый студийный альбом с группой High Flying Birds под названием «Council Skies». Его релиз состоится 2 июня.
Вместе с тем музыкант выпустил клип на сингл «Easy Now», который войдет в грядущую пластинку. В нем снялась актриса Милли Элкок, сыгравшая молодую версию Рейниры Таргариен в «Доме дракона».
Грядущий альбом «Council Skies» описывается как «самая разнообразная и совершенно сольная пластинка музыканта на сегодняшний день».
«Это возвращение к началу. Мечтать, смотреть на небо и думать о том, какой может быть жизнь. Когда я рос в бедности и безработице, музыка вытащила меня из этого. „Top of the Pops“ по телевизору превращал вечер четверга в фантастический мир, и именно такой, по моему мнению, должна быть музыка. Я хочу, чтобы моя музыка в какой‑то степени возвышала и преображала», — рассказал Галлахер.
Треклист «Council Skies»:
- «I’m Not Giving Up Tonight»
- «Pretty Boy»
- «Dead to the World»
- «Open the Door, See What You Find»
- «Trying to Find a World That’s Been and Gone»
- «Easy Now»
- «Council Skies»
- «There She Blows!»
- «Love Is a Rich Man»
- «Think of a Number»
- «We’re Gonna Get There in the End» (бонус-трек)