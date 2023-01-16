Реклама
Новости

Сериал «13-я клиническая» продлили на второй сезон

Денис Ламехов
Сегодня в 22:06

Онлайн-кинотеатр «Иви» продлил на второй сезон сериал «13-я клиническая», главные роли в котором сыграли Данила Козловский и Паулина Андреева, пишет ТАСС.

В первом сезоне не был до конца раскрыт ряд важных для понимания сюжетной канвы тем, однако ранее о продлении официально не сообщалось. «Мы изначально рассчитывали эту историю как многосезонную, и мир 13-й клинической пока представляет собой только торчащий из воды кусочек айсберга. Было бы обидно не рассказать больше про этих персонажей», — рассказали в «Иви».

Вот как о проекте отзывалась «Афиша Daily»: «„13-я клиническая“, кажется, первый яркий сериал с хай-концептом на отечественных стримингах. Его идея звучит примерно так: больница, где лечат болезни на мистической почве. Каждый эпизод знакомит нас с новым одержимым — и на выходе мы получаем вертикальный сериал, в котором „Доктор Хаус“ встречается с „Ночным дозором“. Хороший концепт, мощный актерский состав, любопытный сценарий — такое шоу может идти много лет».

«Во втором сезоне мы надеемся дать зрителю более глубокое представление о судьбе и работе рядовых сотрудников клиники. При этом не забывая и про центральную линию: в 13-й клинической возможна смена руководства, и это волнует как персонал, так и демонов на „той стороне“», — рассказал шоураннер проекта Андрей Золотарев.

расскажите друзьям
люди
Данила КозловскийПаулина АндрееваАндрей Золотарев
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»