Сериал «13-я клиническая» продлили на второй сезон

Онлайн-кинотеатр «Иви» продлил на второй сезон сериал «13-я клиническая», главные роли в котором сыграли Данила Козловский и Паулина Андреева, пишет ТАСС.
В первом сезоне не был до конца раскрыт ряд важных для понимания сюжетной канвы тем, однако ранее о продлении официально не сообщалось. «Мы изначально рассчитывали эту историю как многосезонную, и мир 13-й клинической пока представляет собой только торчащий из воды кусочек айсберга. Было бы обидно не рассказать больше про этих персонажей», — рассказали в «Иви».
«Во втором сезоне мы надеемся дать зрителю более глубокое представление о судьбе и работе рядовых сотрудников клиники. При этом не забывая и про центральную линию: в 13-й клинической возможна смена руководства, и это волнует как персонал, так и демонов на „той стороне“», — рассказал шоураннер проекта Андрей Золотарев.