Сериал «13-я клиническая» продлили на второй сезон

В первом сезоне не был до конца раскрыт ряд важных для понимания сюжетной канвы тем, однако ранее о продлении официально не сообщалось. «Мы изначально рассчитывали эту историю как многосезонную, и мир 13-й клинической пока представляет собой только торчащий из воды кусочек айсберга. Было бы обидно не рассказать больше про этих персонажей», — рассказали в «Иви».