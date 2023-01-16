Реклама
Новости

Умерла итальянская актриса Джина Лоллобриджида

Семён Гудошников
Сегодня в 14:56

В возрасте 95 лет умерла итальянская актриса Джина Лоллобриджида. Об этом сообщает газета La Repubblica.

Лоллобриджида снялась в более чем 60 фильмах. Среди самых известных — «Фанфан-Тюльпан», «Собор Парижской Богоматери», «Невеста на одну ночь», «Большая игра» и «Самая красивая женщина в мире».

Лоллобриджида считается одной из самых успешных актрис 1950–1960-х годов. Она снималась с такими звездами, как Хамфри Богарт, Фрэнк Синатра и Жерар Филип.

В 1960-х Лоллобриджида стала реже сниматься в кино, объясняя, что не хочет повторяться, и считает, что каждая следующая роль в кино должна быть лучше предыдущей. Тогда актриса занялась фотожурналистикой, запечатлев на снимках Пола Ньюмана, Сальвадора Дали, Фиделя Кастро и сборную Германии по футболу. В 1973 году был опубликован фотоальбом ее работ «Моя Италия».

В 2018 году Лоллобриджида получила звезду на голливудской Аллее Славы. Актриса — великий офицер ордена «За заслуги перед Итальянской Республикой», кавалер ордена Почетного легиона, офицер ордена Искусств и литературы.

расскажите друзьям
люди
Пол НьюменЖерар ФилипПол НьюманФидель Кастро
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»