Умерла итальянская актриса Джина Лоллобриджида

В 1960-х Лоллобриджида стала реже сниматься в кино, объясняя, что не хочет повторяться, и считает, что каждая следующая роль в кино должна быть лучше предыдущей. Тогда актриса занялась фотожурналистикой, запечатлев на снимках Пола Ньюмана, Сальвадора Дали, Фиделя Кастро и сборную Германии по футболу. В 1973 году был опубликован фотоальбом ее работ «Моя Италия».