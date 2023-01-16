В возрасте 95 лет умерла итальянская актриса Джина Лоллобриджида. Об этом сообщает газета La Repubblica.
Лоллобриджида снялась в более чем 60 фильмах. Среди самых известных — «Фанфан-Тюльпан», «Собор Парижской Богоматери», «Невеста на одну ночь», «Большая игра» и «Самая красивая женщина в мире».
Лоллобриджида считается одной из самых успешных актрис 1950–1960-х годов. Она снималась с такими звездами, как Хамфри Богарт, Фрэнк Синатра и Жерар Филип.
В 1960-х Лоллобриджида стала реже сниматься в кино, объясняя, что не хочет повторяться, и считает, что каждая следующая роль в кино должна быть лучше предыдущей. Тогда актриса занялась фотожурналистикой, запечатлев на снимках Пола Ньюмана, Сальвадора Дали, Фиделя Кастро и сборную Германии по футболу. В 1973 году был опубликован фотоальбом ее работ «Моя Италия».
В 2018 году Лоллобриджида получила звезду на голливудской Аллее Славы. Актриса — великий офицер ордена «За заслуги перед Итальянской Республикой», кавалер ордена Почетного легиона, офицер ордена Искусств и литературы.