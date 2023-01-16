Еще одна женщина обвинила Пласидо Доминго в сексуальных домогательствах

Отказавшаяся раскрыть свою личность женщина обвинила оперного певца Пласидо Доминго в сексуальных домогательствах, пишет Reuters.
По данным агентства, заявление она сделала в эфире испанского телеканала La Sexta, на экране ее показали как затемненную фигуру. Она певица.
Женщина сообщила: «Впервые я забеспокоилась, когда мы репетировали. Он [Доминго] при всех мне заявил: „Послушай, могу я засунуть руку в один из твоих симпатичных карманов?“ На мне были брюки с задним карманом».
«Пока я решала, чем на это ответить, у меня разболелся живот. Если я ему откажу, то столкнусь с последствиями. Если соглашусь, то даже думать об этом не хочу», — добавила она.
Описанный ею случай произошел в 2000-х. По ее словам, был и другой, когда Пласидо Доминго пытался ее поцеловать. Его дата, однако, неизвестна.
В августе 2019 года девять женщин рассказали, что подвергались сексуальным домогательствам со стороны Доминго. Сам он называл обвинения ошибочными, но затем принес публичные извинения и заявил о готовности взять на себя ответственность за описанные случаи.
Виновным при этом он себя не признал, ни по одному из случаев не состоялся суд. Многие европейские театры отказались от выступлений Доминго, он покинул пост руководителя Лос-Анджелесской оперы. Карьера певца фактически завершилась.