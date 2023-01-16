В Италии задержали лидера «Коза ностра» Мессину Денаро

В Италии карабинеры задержали босса мафии Мессину Денаро. Об этом сообщает агентство ANSA со ссылкой на информированные источники. Денаро считается одним из лидеров сицилийской преступной группировки «Коза ностра». Около 30 лет он находился в бегах.
Задержали мафиозного босса в частной клинике «Ла-Маддалена» в Палермо, где более года он лечился в дневном стационаре. Операцию по поимке координировал местный прокурор и его заместитель.
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони назвала арест Денаро «победой государства, демонстрирующей, что оно не сдается перед лицом мафии».
Денаро возглавлял список самых разыскиваемых мафиози Италии. Он был заочно приговорен к пожизненному заключению за участие в десятках убийств, включая убийства итальянских борцов с мафией Джованни Фальконе и Паоло Борселлино в 1992 году. Кроме того, его считают причастным к взрывам в Риме, Милане и Флоренции в 1993-м.
Денаро стал одним из лидеров «Коза ностра» в 2006 году, когда под арест попал босс сицилийской мафии Бернардо Провенцано. Как отмечает ANSA, Денаро оставался последним мафиозным боссом первой величины, находившимся в розыске.