В Италии задержали лидера «Коза ностра» Мессину Денаро

Денаро возглавлял список самых разыскиваемых мафиози Италии. Он был заочно приговорен к пожизненному заключению за участие в десятках убийств, включая убийства итальянских борцов с мафией Джованни Фальконе и Паоло Борселлино в 1992 году. Кроме того, его считают причастным к взрывам в Риме, Милане и Флоренции в 1993-м.