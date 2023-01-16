В Госдуме предложили разрешить использование маткапитала для оплаты услуг ЖКХ из‑за растущих цен

«Задача у нас была поддержать матерей, а не рынок недвижимости. А им деньги нужны уже сейчас. Если семьи на несколько лет освободить от коммунальных платежей, это позволит пустить освободившиеся средства на оплату кружков, на одежду, игрушки, памперсы, то есть на самое необходимое, на что семейного бюджета не всегда хватает, — говорится в обращении Яны Лантратовой к правительству.