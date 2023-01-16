В Госдуме предложили разрешить использование маткапитала для оплаты услуг ЖКХ из‑за растущих цен

Зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова попросила правительство рассмотреть возможность использования материнского капитала для оплаты услуг ЖКХ. Об этом пишет газета «Известия», в распоряжение которой попало обращение Лантратовой.
Депутат считает, что соответствующее разрешение необходимо, так как с 1 декабря 2022 года в России увеличились тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Предельный рост цен для всех регионов на газ, электроэнергию, снабжение водой и теплом теперь составляет 9%.
По словам Лантратовой, внеплановое увеличение цен отразится на динамике расходов россиян и сильнее всего ударит по самым бедным слоям населения — пенсионерам, одиноким родителям и многодетным семьям.
«В условиях постоянного роста цен на коммунальные услуги многие семьи не справляются с расходами, копятся долги. А многодетная семья, которой положена большая квартира, не в силах ее содержать. По имеющимся у меня данным, некоторые семьи тратят на оплату ЖКХ около 100 тыс. рублей в год», — сказала парламентарий в своем обращении.
Она уверена, что разрешение использовать маткапитал для оплаты «коммуналки» — это хорошая мера поддержки, которая освободит семьи от трат на услуги ЖКХ на несколько лет.
Сейчас средства маткапитала россияне преимущественно тратят на покупку жилья, отмечает Лантратова, но не для всех семей это актуально.
«Задача у нас была поддержать матерей, а не рынок недвижимости. А им деньги нужны уже сейчас. Если семьи на несколько лет освободить от коммунальных платежей, это позволит пустить освободившиеся средства на оплату кружков, на одежду, игрушки, памперсы, то есть на самое необходимое, на что семейного бюджета не всегда хватает, — говорится в обращении Яны Лантратовой к правительству.
На просьбу «Известий» прокомментировать инициативу в кабмине ответили, что обращение «поступило и будет рассмотрено в установленном порядке».