Завершение строительства комплекса зданий для Верховного суда, его судебного департамента и Дворца танцев Бориса Эйфмана в Петербурге перенесено на 2028 год. Об этом пишет РБК со ссылкой на Федеральную адресную инвестиционную программу.
Контракт на создание комплекса был заключен в ноябре 2016 года, изначально предполагалось, что работы завершатся до конца 2020-го. Однако сроки несколько раз продлевались.
Общая стоимость контракта — 35,7 млрд рублей, из которых 14 млрд уже выделено. В прошлом году, согласно данным портала госзакупок, шли инженерно-геологические изыскания и корректировка проектной документации.
В конце декабря Ремонтно-строительное управление заказало госэкспертизу нового проекта. Она должна завершиться к концу февраля 2023 года, и по ее итогам стоимость строительства может измениться.
Владимир Путин предложил перенести Верховный суд из Москвы в Петербург еще в 2012 году. В 2016-м было предложено построить судебный квартал на набережной Малой Невы на Петроградском острове (между Тучковым и Биржевым мостами) по проекту Евгения Герасимова.
В апреле 2019-го власти Петербурга решили разбить на этом месте парк «Тучков буян» — без зданий суда, но с театрально-выставочным комплексом, Дворцом танцев Бориса Эйфмана, кинотеатром и другими культурными объектами. Здания для судов же планировалось перенести на набережную Невы, недалеко от Смольного.
В январе 2022-го Русская служба Би-би-си заявила, что Владимир Путин распорядился отменить проект строительства парка «Тучков буян» и достроить на его месте судебный квартал. Возведением зданий для него с 2017 года занимается СК «Сегмента», аффилированная, по данным «Коммерсанта», со структурами предпринимателя Евгения Пригожина.