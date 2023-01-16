Владимир Путин предложил перенести Верховный суд из Москвы в Петербург еще в 2012 году. В 2016-м было предложено построить судебный квартал на набережной Малой Невы на Петроградском острове (между Тучковым и Биржевым мостами) по проекту Евгения Герасимова.