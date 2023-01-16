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Сроки строительства судебного квартала в Петербурге вновь продлили — до 2028 года

Семён Гудошников
Сегодня в 10:09

Завершение строительства комплекса зданий для Верховного суда, его судебного департамента и Дворца танцев Бориса Эйфмана в Петербурге перенесено на 2028 год. Об этом пишет РБК со ссылкой на Федеральную адресную инвестиционную программу.

Контракт на создание комплекса был заключен в ноябре 2016 года, изначально предполагалось, что работы завершатся до конца 2020-го. Однако сроки несколько раз продлевались.

Общая стоимость контракта — 35,7 млрд рублей, из которых 14 млрд уже выделено. В прошлом году, согласно данным портала госзакупок, шли инженерно-геологические изыскания и корректировка проектной документации.

В конце декабря Ремонтно-строительное управление заказало госэкспертизу нового проекта. Она должна завершиться к концу февраля 2023 года, и по ее итогам стоимость строительства может измениться.

Владимир Путин предложил перенести Верховный суд из Москвы в Петербург еще в 2012 году. В 2016-м было предложено построить судебный квартал на набережной Малой Невы на Петроградском острове (между Тучковым и Биржевым мостами) по проекту Евгения Герасимова.

В апреле 2019-го власти Петербурга решили разбить на этом месте парк «Тучков буян» — без зданий суда, но с театрально-выставочным комплексом, Дворцом танцев Бориса Эйфмана, кинотеатром и другими культурными объектами. Здания для судов же планировалось перенести на набережную Невы, недалеко от Смольного.

В январе 2022-го Русская служба Би-би-си заявила, что Владимир Путин распорядился отменить проект строительства парка «Тучков буян» и достроить на его месте судебный квартал. Возведением зданий для него с 2017 года занимается СК «Сегмента», аффилированная, по данным «Коммерсанта», со структурами предпринимателя Евгения Пригожина.

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Владимир ПутинБорис ЭйфманЕвгений ГерасимовЕвгений Пригожин
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